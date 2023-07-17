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Enterprise Türkiye ve Garanti BBVA Elektrikli Araç Kiralamada İş Birliği Yaptı

Ekonomi Haberleri

Araç kiralama şirketi Enterprise Türkiye, Garanti BBVA ile stratejik bir iş birliği yaparak elektrikli araç kiralamada dijital alışveriş kredisini devreye aldı. Enterprise Türkiye, Garanti BBVA'nın özel dijital alışveriş kredisi ile müşterilerine enerji verimli elektrikli araçlarının kiralanmasında destek olacak.

Araç kiralama şirketi Enterprise Türkiye ile Garanti BBVA elektrikli araç kiralamada stratejik iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliği ile Enterprise Türkiye, tamamen mobil uygulama ve web sitesi üzerinden kullanılabilen dijital alışveriş kredisini devreye aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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