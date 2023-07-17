Enterprise Türkiye ve Garanti BBVA Elektrikli Araç Kiralamada İş Birliği Yaptı

Araç kiralama şirketi Enterprise Türkiye, Garanti BBVA ile stratejik bir iş birliği yaparak elektrikli araç kiralamada dijital alışveriş kredisini devreye aldı. Enterprise Türkiye, Garanti BBVA'nın özel dijital alışveriş kredisi ile müşterilerine enerji verimli elektrikli araçlarının kiralanmasında destek olacak.