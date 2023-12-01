Enpara Mobil Uygulamasına Erişim Sorunu Yaşanıyor

Enpara'ya yaklaşık 1 saate yakın bir süredir giriş yapılamıyor. Kullanıcılar mobil bankacılık hizmetine erişim sağlayamıyor ve şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

En çok kullanılan internet bankacılığı hizmetlerinden birisi olan Enpara'ya yaklaşık 1 saate yakın bir süredir giriş yapılamıyor. Birçok kullanıcı sosyal medya üzerinden mobil bankacılık hizmetine giriş yapamadığını belirtti.

Enpara mobil uygulamasına ulaşılamıyor

Enpara'nın mobil uygulamasından giriş deneyen kullanıcılar, "İşleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" hatasıyla karşılaşıyor. Şu anda şirketten henüz bir açıklama gelmedi. Durumun ne zaman düzeleceği belirsizliğini koruyor.

Enpara Çözüm Merkezi: 0850 222 3663 (sabah 08: 00 ile gece 01: 00 arasında hizmet vermektedir.)