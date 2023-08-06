Enpara Bank, Colendi Bank ve Hedef Yatırım Bankası Kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Enpara Bank, Colendi Bank ve Hedef Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay verdi. Enpara Bank, dijital bankacılık uygulaması olarak faaliyet gösteren bir mevduat bankası haline geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu veya kısaca BDDK, Enpara Bank, Colendi Bank ve Hedef Yatırım Bankası şeklinde üç yeni bankanın kurulmasına onay verdi. İlgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte detaylar…

Enpara, banka oldu!

Bugüne kadar fiziksel şubeler olmadan yalnızca dijital kanallar üzerinden karşılanabileceği bir bireysel bankacılık uygulaması olarak faaliyet gösteren ve QNB Finans Bank çatısı altında olan Enpara, 300 milyon ABD Doları muadili Türk Lirası sermayeli Enpara Bank A.Ş. unvanlı bir mevduat bankası haline geldi.

Resmi Gazete'de yayınlanan 10640 sayılı ve 03.08.2023 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı şu şekilde:

"Kurulun 03.08.2023 tarihli toplantısında, 02.08.2023 tarih ve E-32521522- 101.01.01-91662 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Digital-Q-FS Limited, QNB Finans Faktoring A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetim A.Ş. ve Efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 300 milyon ABD Doları muadili Türk Lirası sermayeli "Enpara Bank A.Ş." unvanlı bir mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

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