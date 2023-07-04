Enkaz kent Hatay'da yüz güldüren hasat: Kavun tarlada 11 TL'den alıcı buluyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da tadıyla ünü ülke sınırlarını aşan tescilli Kırıkhan kavununda hasat başladı. Tarladan kilogram fiyatı 11 TL'den alıcı bulan kavunda, rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

Depremin vurduğu Hatay'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Kırıkhan ilçesinde yetişen coğrafi işaretli kavunda hasat başladı. Kokusu, rengi ve tadıyla ünü ülke sınırlarını aşan Kırıkhan kavunundaki rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü. Tarlada 11 TL'den alıcı bulan Kırıkhan kavunu, Türkiye'nin çeşitli illeri başta olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor. Öte yandan bereketiyle çiftçinin yüzünü güldüren hasat Amik Ovasında, sıcak havada devam ediyor. Sıcak hava tarım işçilerini zorlasa da hasat durmadan devam ediyor.

"Depremin ardından süreç güzle gidiyor"

Rekoltenin geçen yıla oranla daha iyi olduğunu ve fiyatların kendilerini tatmin ettiğini belirten Çiftçi Kaan Mertoğlu, "Depremin ardından süreç güzel gidiyor. Hasatlarımız güzel, yerinde her şey. Depremden dolayı üretime ara vermedik, üretmek zorundayız. Bu günde kavun toplamanın 3'üncü günündeyiz. Mallarımızı yavaş yavaş tarladan çıkarıp halka sunuyoruz. Fiyatlar geçen seneye oranla tatmin edici. Fiyatlar şuanda 10-11 TL civarında. Geçen yıla oranla tabi ki güzel. Emeğimizin karşılığını elbette daha güzel almak isteriz. Geçen yıla oranla rekoltede çok güzel. Kırıkhan kavunu Türkiye'de 1 numara diyebiliriz. Nereye giderseniz gidin, Kırıkhan kavunu diye satılır" dedi.

Kavun hasadının 40 dereceyi bulan sıcakta devam ettiğini ve zorladığını dile getiren işçilerden Ali Bagalsun da, "Hasat şuanda devam ediyor. Çiftçiler kendi imkanlarıyla mahsullerini kaldırmak için mücadele veriyorlar. Zor oluyor hava sıcak, Temmuz ayındayız. Zorluyor. Depremden sonra çalışmak zor geldi ama ne yapalım, hayat devam ediyor. O günler gerçekten de çok zordu. Rabbim kimsenin başına vermesin. Yevmiye 350- 400 TL'den başlıyor. Çok şükür" şeklinde konuştu.