ENHANCER Projesiyle Kooperatiflere 2 Milyon 592 Bin Avro Hibe Sağlanacak

AVRUPA Birliği tarafından finanse edilen 'Sürdürebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi' (ENHANCER) projesi kapsamında; Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için 2 milyon 592 bin avro hibe sağlanacak.

AVRUPA Birliği tarafından finanse edilen 'Sürdürebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi' (ENHANCER) projesi kapsamında; Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için 2 milyon 592 bin avro hibe sağlanacak.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesi kapsamındaki 'İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı' 1 Haziran'da açıklandı. Geçen ay çevrimiçi tanıtım toplantısı yapılan ve toplam 2 milyon 592 bin avro hibe desteği verilecek program kapsamında uygulama illerinde yüz yüze bilgilendirme toplantıları da tamamlandı. Her ilde ayrı ayrı gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarına; kooperatif, kooperatif birlikleri, belediyeler ve kamu kurum kuruluşlarının il müdürlüklerinden toplam 150'ye yakın temsilci katıldı. Hibe programı kapsamında başarılı bulunan ve hibe almaya hak kazanan başvuru sahipleri 40 bin ile 200 bin avro arasında hibe desteği alabilecek. Hibe programının açıklandığı tarihten en az 1 yıl önce kurulmuş kooperatif ve kooperatif birliklerinin başvurabileceği hibe programı rehberinde yer verilen değerlendirme kıstasları kapsamında; kadın kooperatiflerine öncelik verilecek. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin, kadınların ve gençlerin kayıtlı istihdamını hedefleyen başvuru sahipleri de yine öncelikli olacak.Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ENHANCER projesi ile birlikte, projenin uygulama illerinde istihdam sayısının da artması amaçlanıyor. Hibe programına başvurmak isteyen kooperatif ve kooperatif birlikleri, 25 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek.