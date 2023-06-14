Enginar üreticileri fiyattan ve rekoltenin yüksekliğinden memnun

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde enginar yetiştiriciliği yapan çiftçiler, ürününün fiyatı ve rekoltesinden memnun. Erkenci ürün olarak bilinen ve çiftçilerin geçim kaynakları arasında yer alan enginar, İstanbul ve farklı illerdeki hallere gönderiliyor. Mevsim şartlarından dolayı verimi yüksek olan enginar, fiyatıyla da üreticisini memnun ediyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde enginar yetiştiriciliği yapan çiftçiler, ürününün fiyatı ve rekoltesinden memnun.

Erkenci ürün olarak bilinen ve çiftçilerin geçim kaynakları arasında yer alan enginar, sabahın ilk ışıklarında tarlalara gelen işçilerin kesim yapmasının ardından küfelerle taşınarak traktörlere toplanıyor.

Tarladan traktörlerle kamyonlara yüklenen "karaciğer dostu" olarak bilinen enginarlar, İstanbul ve farklı illerdeki hallere gönderiliyor.

Mevsim şartlarından dolayı verimi yüksek olan enginar, fiyatıyla da üreticisini memnun ediyor.

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, çok yıllık bitki olan enginar hasadının yaklaşık bir buçuk ay sürdüğünü anlattı.

Erkenci ürün olduğu için çiftçinin cebine girdi sağladığını belirten Ulukaya, "Bu bakımdan ilk hasadı yapılan enginardan üreticimiz memnun. Dönümünde 2-3 bin adet arası verim alabiliyoruz. Genellikle tezgahlarda da tane olarak satılıyor." dedi.

"Verimin yüksek olması çiftçinin yüzünü güldürüyor"

Pamukova Fevziye köyünde çiftçilik yapan Namık Kemal Camcı da bu yıl yağışların da etkisiyle verimin yüksek olduğunu söyledi.

Enginar kesiminin devam ettiğini belirten Camcı, "Enginara bu yıl biraz talep var ve fiyatı da iyi durumda, daha önceki senelere göre de güzel. Maliyetlerimiz arttı, ekonomik kriz çiftçiyi de etkiledi ama sezonun başı güzel gidiyor. İnşallah böyle de devam eder. Bu sene yağışların iyi olması ürünün kalitesini de arttırdı." diye konuştu.

Camcı, dönüm başına verimin yükselmesi ve fiyatların da iyi olmasıyla ürünün cazip hale geldiğini aktararak, "Fiyatların iyi olması, verimin yüksek olması çiftçinin de yüzünü güldürüyor. Dönümünden çeşidine göre 2 bin ila 3 bin 500 tane arasında verim alınabiliyor. Enginar veriminde 2 bin tanenin altına düşülmediği sürece çiftçinin yüzü her zaman güler." diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 20 dönüm kadar enginar ekimi yapıldığını belirten Camcı, ürünün tanesini tarladan toptan olarak 6 liraya verdiklerini sözlerine ekledi.