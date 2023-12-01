Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023), iş sahibi olmak isteyen engelli bireylerle sektörün öncü firmalarını bir araya getirdi. Fuarda, engelli bireylerin istihdam edilmesi için çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve iş başvuruları alınıyor.

Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi Engelli Bireyleri İş Sahibi Yapıyor

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023), iş sahibi olmak isteyen engelli bireylerle sektörün öncü firmalarını bir araya getirdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde dün açılışı gerçekleştirilen EYAF EXPO 2023, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Fuarda, "engelsizkariyer.com" işbirliğiyle düzenlenen 16. Engelsiz Kariyer Günleri kapsamında engelli bireyler, sektörün öncü firmaları ile bir araya geldi.

İş sahibi olmak için fuara gelen engelli bireyler, girişte erişebilir bir ortamda karşılanıyor.

Bireyler, görme veya işitme gibi engellerine göre rehber tarafından önce kayıt masasına götürülüyor.

Burada engelli bireyler için birer CV oluşturularak, fuardaki 25 firmaya başvurmak üzere çıktısı alınıyor.

Rehber, daha sonra duruma göre çevirmenlik hizmeti de vererek engelli bireyi firmalarla görüştürüp fuardan uğurluyor.

Fuarda, engelli bireylere ayrıca yaşamlarını kolaylaştıracak araçlar ile medikal ürünlerin tanıtımı yapılırken, rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin çalışmaları hakkında da bilgiler veriliyor.

"Her yıl fuar sonunda en az 300 kişinin istihdamına aracılık ettik"

Fuardaki bu hizmetle ilgili bilgi veren "engelsizkariyer.com" kurucusu Mehmet Kızıltaş, engelli bireylerin istihdama kazandırılarak ekonomik bağımsızlığını sağlamak için bu girişimi yaptıklarını anlattı.

Kızıltaş, işverenlerin engellilerle ilgili önyargıları olduğunu belirterek, "Kişiyi işe sadece yüzde 3 kotayı doldurmak için değil, yetenekleri doğrultusunda, şirkete katma değer sağlayan çalışanlar olarak almaları gerekiyor." dedi.

Bunu yapmak için fuarda Türkiye'de ilk defa engelli bireyler ile işverenleri bir araya getirdiklerini aktaran Kızıltaş, işverenlerin farklı engel gruplarıyla da tanışmalarını sağladıklarını söyledi.

Kızıltaş, bu şekilde iş gücü piyasasının dışında kalan görme engelli, tekerlekli sandalye kullanan, özel gereksinimli ve zihinsel engeli olan bireylerin, kendilerini ve yeteneklerini anlatarak iş fırsatlarına ulaşma kolaylığı ve ayrıcalığı yaşadıklarını dile getirdi.

Her yıl fuar sonunda en az 300 kişinin istihdamına aracılık ettiklerini dile getiren Kızıltaş, "Pandemiyle beraber uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modeliyle, istihdama katılamayan farklı engel grubundaki yetenekler, bilişim gibi farklı sektörlerde artık kendilerine yer bulabiliyor. Burada bir nokta var, sosyalleşmek bizim için çok önemli. Mutlaka uzaktan çalışıyor da olsa işverenler engelli olan çalışanlarıyla sosyal ortamlarda, belirli periyotlarda bir araya gelmelidir. O zaman kapsayıcılık, çeşitlilik, adil, eşitlikçi bir işveren markası oluşturabiliriz." diye konuştu.

"İş başvurusu yapmak için geldim"

Fuara iş başvurusunda bulunmak için tekerlekli sandalyeyle gelen Gülizar Resuloğlu, bir tür kas hastalığı nedeniyle 40 yaşından sonra engelli kaldığını söyledi.

Resuloğlu, birçok yerde ve sektörde çalıştıktan sonra emekli olduğunu anlatarak, "Bu kadar uğraştıktan, mücadele ettikten sonra evde oturmak ağır geliyor. Umarım iş bulurum. Yönetici yardımcılığı yapmak istiyorum. Haftada birkaç gün belirli saatlerde çalışmak istiyorum. Evden çıkıp işe gitmek de zor oluyor, evden çalışmak istiyorum. Sokaklar engelliler için uygun değil." ifadelerini kullandı.

İşaret dili tercümanı aracılığıyla iş görüşmelerini gerçekleştiren işitme engelli Mehtap Yıldırım ise "Çalışmak için geldim. Daha çok hibrit çalışmak istiyorum. 2 çocuğum var o yüzden daha çok evden çalışma şartlarıyla iş arıyorum. Daha önce de uzaktan çalıştım. 1,5 yıl sonra işten çıkarıldım. Tekrar iş başvurusu yapmak için geldim, inşallah girerim." şeklinde konuştu.