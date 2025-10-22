Engelsiz İşgücü Uyum Programı Manisa'da Hayata Geçti

Manisa Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğü ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Engelsiz İşgücü Uyum Programı (İUP) hayata geçirildi. Programla birlikte engelli bireyler ve engelli çocuğu bulunan ebeveynler, Manisa merkezinde ve ilçelerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görevlerine başladı.

Program, engelli bireylerin istihdama erişimini kolaylaştırmayı ve kamu kurumlarında iş ile sosyal uyumlarını desteklemeyi amaçlıyor. Uygulama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "Engelsiz İşkur" vizyonu doğrultusunda yürütülüyor.

Saha ziyaretiyle katılımcılarla bir araya geldiler

Manisa İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ve Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce, program kapsamında görev yapan katılımcıları yerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde, katılımcıların işbaşı süreçleri, görev tanımları ve uyum deneyimleri değerlendirildi. Kurum müdürleri, istihdama katılımın artırılması ve programın sürdürülebilirliği konusunda iş birliğini güçlendirme mesajı verdi.

"Erişilebilir ve kalıcı bir istihdam modeli oluşturuyoruz"

İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, programın istihdam politikaları açısından önemine vurgu yaparak, "Engelsiz İşgücü Uyum Programı ile engelli vatandaşlarımızın iş yaşamına uyumunu kolaylaştırıyor, kalıcı istihdam imkanları oluşturuyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler teşkilatımızla kurduğumuz bu model, erişilebilir ve sürdürülebilir istihdamın güçlü bir örneği oldu." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ise programın sosyal etkisine dikkat çekerek, "Bu iş birliği hem hizmet kalitesini artırıyor hem de engelli bireyler ve aileleri için yeni bir güçlenme alanı oluşturuyor. Çalışanlarımızın sahadaki katkısı hepimiz için gurur verici." ifadelerini kullandı. - MANİSA