Engelliler Kooperatifi Tekstil Üretiminde İsim Yapıyor

Kayseri'de yaklaşık bir yıl önce kurulan Erciyes Engelliler Kooperatifi üyeleri, çalışma azimleriyle tekstil üretiminde isimlerinden söz ettirirken, fabrikalaşma hedeflerine de hızla ilerliyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kent genelinde başlatılan kooperatifleşme çalışmaları kapsamında, üyelerinin tamamı engellilerden oluşan Erciyes Engelliler Kooperatifi de kuruldu.

Melikgazi Halk Eğitim Merkezinden görevlendirilen eğitmenden dikiş kursu alan 9 engelli, kentteki eski asker hastanesi binasında kendilerine ayrılan bölümde yaklaşık bir yıldır üretim yapıyor.

Polar ceket, bez çanta, atkı, bere ve iş elbisesi üreten kooperatif, kurumsal firmalarla yapılan anlaşmalarla ticari hacmini genişletmeyi başardı.

"Siparişe doymuyorlar"

Kooperatifin kurulmasında önemli rol oynayan ve her fırsatta üyeleri ziyaret eden Vali Çiçek, AA muhabirine, Kayseri genelinde başlattıkları çalışmayla kısa sürede 26 kooperatif kurmayı başardıklarını söyledi.

Tamamı engellilerden oluşan bir kooperatif kurduklarını belirten Çiçek, " Türkiye'de ilk olacak, fabrika şekline dönüşecek, tamamen engelli arkadaşlarımızın çalıştığı, ürettiği ve pazarlamasını, satışını yaptığı bir kooperatif kuralım fikriyle yola çıktık." dedi.

Kooperatif için yer tahsis ettiklerini, üyelerin eğitimlerini tamamladıktan sonra üretime başladığını anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız bir sene içerisinde makineleşmeyi başardı, üretime geçti, pazarlama yaptı. Şu an Kayseri'nin en büyük firmaları için üretim yapıyorlar. Yelekler, ceketler, iş elbiseleri, iş önlükleri, çantalar üretiyorlar. Pazarlamasını da oluşturduğumuz bir ekip yapıyor. Gelinen bu seviyeden dolayı çok mutluyuz. Kasaları da ağzına kadar dolu. Hiçbir şeye ihtiyaçları olmadan yola devam ediyorlar."

Çiçek, kooperatifin çok ciddi satışlara ulaştığını belirterek, "Kısa sürede geldikleri nokta inanılmaz. Arkadaşlarımız Türkiye'nin her yerinden de sipariş aldı. Onlarla gurur duyuyorum. Çalışanlarının tamamı engelli olan kooperatif, Türkiye'de ilk ve tek." diye konuştu.

Kooperatif üyelerinin disiplinli çalıştığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Bütün engellere rağmen arkadaşlarımız birçok engeli aşarak sabahın erken saatinde gelip geç saate kadar burada çalışıyor. Ürün verdikleri yerlerden teşekkür almak da beni çok mutlu ediyor. Önlerinde hala siparişleri var ama onlar siparişe doymuyor. Başlarken arkadaşlarımızın yeteneklerinin farkındaydım ama bu kadar kısa sürede bu seviyeye geleceklerini beklememiştim. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık."

"Hedefimiz organize sanayi"

Kooperatif Başkanı Kadircan Gökalp de ilk aşamada peluş meslek bebeklerinin yapımıyla üretime başladıklarını, 6 Şubat depremlerinin ardından afetzedelere yardım için hazırladıkları polar ceket, kaşkol, bereyle yolarına devam ettiklerini söyledi.

Vali Çiçek'in bu süreçte kendilerine çok büyük destek verdiğini belirten Gökalp, "Valimiz Gökmen Çiçek bize güvenerek kooperatif açmamızı teklif etti. Biz de engelliler olarak bize engel olunmadığı müddetçe birçok şeyi yapabileceğimizi kanıtladık. Tekstil alanında birçok ürünü yapabiliyoruz. Hedefimiz organize sanayiye taşınarak çok ileri gitmek. Burasının bütün Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üyelerden Hatice Erdal ise bu zamana kadar tecrübesi bulunmamasına rağmen kısa sürede dikişi öğrendiğini, kooperatifin üyesi olduğu için gurur duyduğunu dile getirdi.

Bu zamana kadar çalışma fırsatı bulamadığını anlatan Erdal, "Valimiz bize çok destek oldu ve burasını açtı. O bizden fazla bize güvendi. Karda, kışta, yazın sıcakta ulaşım zorluğuna rağmen geldik, sırf onu mahcup etmemek için." dedi.

Üyelerden Ebru Gaster, üretime katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu yaşıma kadar üretim tarafında olmamıştım, ilk defa işim olduğu için çok mutluyum. Her sabah aynı şevk ve heyecanla geliyorum." diye konuştu.