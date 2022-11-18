Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engelli ve eski hükümlülere destekler devam ediyor.

Engelli kendi işini kurma başvuruları e-devlet üzerinden 9 Aralık 2022 tarihine kadar yapılması gerektiği açıklanırken, tarım ve hayvancılık sektörü için kuruluş, işletme ve demirbaş desteği olarak toplam 70 bin, diğer sektörlerde ise 90 bin lira destek sağlanacak. Eski hükümlü kendi işini kurma başvuruları ise Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine 9 Aralık 2022 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılabilecek. Bu çerçevedeki kişilere, tarım ve hayvancılık sektörü projeleri için 55 bin, diğer sektörlerdeki projeleri için 70 bin lira hibe destek verilecek.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, konuyla ilgili detay bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlüler ile kurum ve kuruluşlar, proje birimine şahsen başvuru yapabilecektir. Ayrıca, 0 224 220 41 65 no'lu telefondan mesai saatleri içerisinde danışmanlık hizmeti alınabilecek. - BURSA