Engelli vatandaşın üzerinden vergi indiriminden yararlanarak kredi çeken şahıs tehdit etti

Bursa'da bir şahıs, engelli vatandaşın üzerinden vergi indiriminden yararlanarak kredi çekti. Çektiği 260 bin liralık krediyi ödemeyen şahıs, iddiaya göre 'Beni dava edersen sen de içeri girersin' diyerek bir de tehdit etti.

Bursa'da bir şahıs, engelli vatandaşın üzerinden vergi indiriminden yararlanarak kredi çekti. Çektiği 260 bin liralık krediyi ödemeyen şahıs, iddiaya göre "Beni dava edersen sen de içeri girersin" diyerek bir de tehdit etti.

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde yaşayan Recep Altay (44), arkadaşının vesilesiyle H.A. ile tanıştı. İddiaya göre H.A., yüzde 60 engeli olan bir çocuk babası Altay'dan engelli vergi indiriminden yaralanıp dükkan açmak için kredi çekmesini istedi. H.A., bunun karşılığında krediyi ödeyeceğini ve her ay kendisine 5 bin lira vereceğini söyledi. Teklifi kabul eden Altay'ın onayıyla farklı farklı bankalardan toplam 260 bin lira kredi çekildi. Aradan geçen zamana rağmen ödenmeyen borç nedeniyle hem evinden hem de kendi dükkanından olan engelli adam, "Hem beni, hem devleti dolandırdı. Bizi mağdur etti" dedi.

Hem evinden hem dükkanından olan Altay, "Bu kişiyle arkadaşım vesilesiyle tanıştım. Bana para lazım olduğu için teklifte bulundu. Bana engelli olduğum için vergi indiriminden yararlanıp kredi çekmemi ve o parayla dükkan açacağını söyledi. Bunun karşılığında bana her ay 5 bin lira para ödeyeceğini söyledi. Ben de kendisine inandım. Kendi evine benim adıma kredi kartları talep etmiş. Ben 75 bin lira çekmiştim ama kendisi benim adımla farklı farklı hesaplardan toplamda 260 bin lira para çekti. Daha sonra bana ne para verdi ne ödeme yaptı. Benim eşim de yüzde 58 engelli. 8 yaşında kız çocuğum var. Evimden, dükkanımdan oldum. Beni kandırdı. Hem beni hem devleti dolandırdı" diye konuştu.

H.A., iddiaya göre Altay'ı "Beni dava edersen sen de içeri girersin" diyerek bir de tehdit etti. - BURSA