ATO Başkanı Baran, Aralık 2025 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, enflasyonla mücadelede uygulanan ekonomi politikalarının etkilerinin kademeli olarak görülmeye başlandığını belirtti.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.

Yıllık enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 30,89 olduğunu aktaran Baran, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 32'lik yıl sonu tahmininin altında kalması, enflasyonla mücadelede izlenen politikaların doğru yönde ilerlediğini göstermesi açısından önemli. Veriler, uygulanan ekonomi politikalarının etkilerinin kademeli olarak görülmeye başlandığına işaret ediyor. Elbette beklentimiz enflasyonda tek haneleri görebilmek." ifadesini kullandı.

Gürsel Baran, enflasyonun üretim maliyetlerinden yatırım iştahına, finansman koşullarından istihdama kadar ekonomideki tüm dengeleri doğrudan etkileyen bir unsur olduğunu vurguladı.

Açıklanan verilerin ise geleceğe dair umut verdiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın temel beklentisi, enflasyonla mücadelede kararlılığın korunmasıyla birlikte reel sektörü destekleyen, üretimi ve istihdamı kollayan politikaların devreye alınması, kredi maliyetlerinin makul seviyelere gerilemesi, işletmelerin nakit akışını rahatlatacak düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. Öte yandan, fiyat istikrarını kalıcı hale getirecek asıl unsurun yapısal reformlar olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Verimliliği yükselten, rekabeti güçlendiren ve kayıt dışılıkla mücadeleyi destekleyen her adım, enflasyonla mücadeleyi daha sağlam bir zemine taşıyacaktır. Bundan sonraki süreçte elde edilen bu kazanımın korunması ve kalıcı refaha dönüştürülmesi için dengeyi gözeten, istişareye dayalı ve kapsayıcı ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürülmesini temenni ediyor, Ankara Ticaret Odası olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."