(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun zirveyi görerek yüzde 75,45'e yükselmesine ilişkin "En kötüsü geride kaldı. Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37 arttı, yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini şöyle değerlendirdi:

"En kötüsü geride kaldı. Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."