Enflasyon Son 12 Ayda 40 Puan Düştü

Enflasyon Son 12 Ayda 40 Puan Düştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 35,4'e gerilediğini ve bunun 2021 kasım ayından sonraki en düşük seviye olduğunu açıkladı. Şimşek, uygulanan politikaların devam eden dezenflasyonla birlikte ekonomik iyileşmeleri beraberinde getireceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek, son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyonun yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indiğini belirterek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Şimşek, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, "Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu, son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonunun da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2'ye gerilediğinin altını çizerek, bu oranın 2022 yılı haziran ayından sonra görülen en düşük seviye olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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