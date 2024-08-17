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Enflasyon Şirketler İçin Büyük Yük Olmaya Devam Ediyor

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Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, enflasyonun şirketler için büyük yük olmaya devam ettiğini belirterek ekonomideki belirsizliğin ticaret önünde engel teşkil ettiğini kaydetti.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, enflasyonun şirketler için büyük yük olmaya devam ettiğini belirterek ekonomideki belirsizliğin ticaret önünde engel teşkil ettiğini kaydetti.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, ticaretin önündeki en büyük engelin belirsizlik olduğunu ve bu belirsizliğin temel nedeninin enflasyon olduğunu belirtti. Yılmaz, "Sattığımız bir ürünü aynı fiyattan yerine koyamıyoruz. Hatta satış fiyatının üzerinde almak zorunda kalıyoruz" dedi.

Yılmaz, enflasyonun şirketler üzerinde sanal bir karlılık ve bu nedenle hak etmedikleri vergilerle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Çok para kazandığımız görüntüsü gerçek değil. Bu sanal kar nedeniyle vergiyle muhatap olmamamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Enflasyon muhasebesinin 2024 yılı itibarıyla devreye girmesiyle işletmeler üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağını düşünen Yılmaz, enflasyon düzeltmesinin, vergi yükünü azaltmak yerine birçok mükellefi ilave vergilerle karşı karşıya bırakacağını söyledi. Yılmaz, bu durumun vergi adaletini zedeleyeceğini belirterek, "Enflasyon düzeltmesinin, vergisel bir sonuç doğurmadan muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve öyle uygulanması sağlanmalıdır" dedi.

Enflasyon nedeniyle yükselen fiyatların işletmeleri kar ediyor gibi gösterdiğini, ancak bunun sanal bir durum olduğunu ifade eden Yılmaz, bu nedenle sermayenin her geçen gün erimeye devam ettiğini belirtti. Öz varlık yapısı zayıf olan firmaların, yeni düzeltmeyle ödemesi gerekenden daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağını söyleyen Yılmaz, bunun vergi ödeme gücü olmayan mükellefler için ciddi sıkıntılar oluşturabileceğine dikkat çekti.

Son olarak, üyelerinden enflasyon muhasebesi konusunda birçok mesaj aldıklarını belirten Yılmaz, bu konuda yeniden bir düzenleme yapılmasını ümit ettiklerini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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