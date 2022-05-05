Enflasyon rakamları açıklandı

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; TÜFE'de 2022 Nisan ayında önceki aya göre yüzde 7,25, önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış oldu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi