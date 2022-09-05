Fiyat artışları (2)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ağustosta yıllık bazda elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348,39, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 153,28, imalatta yüzde 125,43 ve su temininde yüzde 90,01 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ağustosta yıllık bazda elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348,39, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 153,28, imalatta yüzde 125,43 ve su temininde yüzde 90,01 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,41, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 74,13, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 143,75 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 105,39 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün ağustosta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 153,28, imalatta yüzde 125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348,39 ve su temininde yüzde 90,01artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,10, imalatta yüzde 2,94 ve su temininde yüzde 4,03 artış görülürken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,07 azalış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 127,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 124,14, enerjide yüzde 303,48 ve sermaye malında yüzde 96,53 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,20, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,55, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,69, sermaye malında yüzde 3,03 artış olurken, enerjide yüzde 1,71 azalış görüldü.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış yüzde 56,10 ile giyim eşyası, yüzde 70,64 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 78,65 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde kayıtlara geçti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 348,39, ham petrol ve doğal gaz yüzde 239,24, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 233,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 8 alt sektörde daha düşük, 21 alt sektörde daha yüksek değişim oldu

Aylık en yüksek azalış yüzde 6,12 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 5,78 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,54 ile ana metaller alt sektörlerinde görüldü. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 14,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 9,31, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 6,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak sıralandı.