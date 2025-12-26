Mehmet Şimşek: Arz Yönlü Riskleri Azaltan ve Rekabet Gücünü Artıran Politikaların da Katkısıyla Fiyat İstikrarını Sağlamayı Hedefliyoruz

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son bir yılda hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan, piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğini belirterek "Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerini değerlendirdi.

