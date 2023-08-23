Enerya Enerji AŞ Halka Arz Gerçekleştirdi

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Enerya Enerji AŞ'nin halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirerek dağıtım alanını daha da genişleteceğini belirterek, "Bu halka arzda, yaklaşık 3,5 milyar TL'lik halka arz tutarı ve yaklaşık 2,5 milyonun üzerinde yatırımcıya ulaşarak çok başarılı bir halka arz gerçekleştirilmiştir." dedi.

Enerya Enerji AŞ'nin gong töreni Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Enerya Enerji'nin yaygın hizmet ağıyla uzun yıllardır doğal gaz dağıtım alanında faaliyet göstererek Türkiye'nin büyümesine önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirerek dağıtım alanını daha da genişleteceğini belirten Ergun, şunları kaydetti:

"Enerji şirketleri son yıllarda gerçekleşen halkı arzlarda ön plana çıkmaktadır. Enerji şirketleri, sermaye piyasaları yoluyla sağladıkları finansmanla yatırımlarını gerçekleştirmekte, kapasitelerini artırmakta ve faaliyet alanlarını genişletmektedir. Enerji şirketlerine yapılan yatırım Türkiye'ye yapılan yatırımdır. Enerji şirketlerinin büyümesi için sağlanan finansman Türkiye'nin büyümesi için sağlanan finansmandır çünkü Türkiye'nin büyümesi için daha çok enerji yatırımına ihtiyaç vardır. Enerji yatırımına daha çok yapılacak olan yatırım, Türkiye'nin daha çok büyüme potansiyelinin oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin enerjisine yapılan yatırımların sermaye piyasaları aracılığıyla gerçekleştirilmesinden dolayı gurur duyuyorum.

Şirketlere sermaye piyasaları aracılığıyla sağlayacakları finansman için her türlü desteği vermeye hazırız. Önümüzdeki dönemde borsaya daha çok enerji şirketinin geleceğini, arz ve talep tarafında bu ilginin giderek artacağını düşünüyorum. Bu halka arzda, yaklaşık 3,5 milyar TL'lik halka arz tutarı ve yaklaşık 2,5 milyonun üzerinde yatırımcıya ulaşarak çok başarılı bir halka arz gerçekleştirilmiştir."

"Şirketimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak önceliğimiz olacak"

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da Enerya Enerji olarak İç Anadolu'dan Ege'ye, Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e uzanan, toplam 18 bin kilometreyi aşan şebeke ağları, yıllık 3,5 milyar metreküp gaz hacimleriyle, 10 bölgede 1,8 milyon aboneye hizmet verdiklerini ifade etti.

Halka arzdan elde edilen gelirle şirketlerinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamanın öncelikleri olacağını belirten Ahlatcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Halka arz gelirin önemli bir kısmını, şirket bünyesine dahil edebileceğimiz enerji ve finansman sektöründe faaliyet gösteren şirket alımları için de değerlendirmeyi planlıyoruz. 2023 yılına pek çok yeni projeyle başladık. Bunlardan en önemlisi geçen hafta grubumuza kazandırdığımız Adabank'tır. Bankanın yüzde 70'i Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ'nin, yüzde 29'u Enerya Enerji AŞ'nin, kalan yüzde 1'i ise Ahlatcı Holding AŞ'nindir.

Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin olarak, halka arz büyüklüğü 3 milyar 461 milyon 640 bin TL olup, 2 milyon 808 bin 290 yatırımcımız Enerya Enerji'nin paydaşı olmuştur. Bu rakam, Borsa İstanbul'daki yaklaşık 6 milyon hisse senedi yatırımcısının yarısına yakındır. Borsada alım satım yapan yatırımcının yarısı Enerya Enerji hissesi almıştır. Diğer taraftan ülkemiz nüfusunun 85 milyon olduğu düşünüldüğünde, ülke nüfusunun yüzde 3,3'ü Enerya Enerji hissesi satın almış ve Enerya Enerji'ye ortak olmuştur. Yatırımcılarımızın göstermiş olduğu bu yoğun ilgiye teşekkür ederiz."