Enerya Enerji AŞ 20. yılında halka arz oldu

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Tuncay Karahan, Enerya Enerji AŞ'nin 20. yılında halka arz olduğunu açıkladı. Enerya Enerji AŞ, Türkiye'nin en yaygın ikinci özel dağıtım şirketi olarak hizmet veriyor.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Tuncay Karahan, 2003'te hizmete başlayan Enerya Enerji AŞ'nin 20. yılında halka arz olduğunu bildirdi.

Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enerya Enerji AŞ'nin Türkiye'nin en yaygın ikinci özel dağıtım şirketi olduğunu, 9 şehir, 10 bölge, 80 ilçede hizmet verdiğini anlattı.

Şirketin Türkiye'nin yüzde 10,3'üne hizmet veren bir dağıtım şirketi olduğunu aktaran Karahan, "Enerya Enerji AŞ, yaklaşık 4 milyar metreküp doğalgaz dağıtım kapasitesine, 18 bin 170 kilometre şebeke uzunluğuna sahip, 1 milyon 800 bin aboneye hizmet veren bir enerji şirketi." ifadelerini kullandı.

Enerya'nın halka arzında 120 milyar TL sermayesini 39 milyon TL arttırarak, sermayenin yüzde 26,9'unu halka açtıklarını dile getiren Karahan, şunları kaydetti:

"Halka arz büyüklüğümüz 3 milyar 461 bin 640 TL olacak. Halka arz fiyatımız da 88,76 TL. Halka arzın yüzde 70'ini yurt içi bireysel yatırımcılara eşit olarak dağıtacağız. Yüzde 25'ini yurt içi kurumsal, yüzde 5'ini de yurt dışı kurumsallara dağıtacağız. Halka arzımızdan gelen geliri 30 gün boyunca fiyat istikrarı için kullanacağız. Halka arzdan gelen yatırımımızın büyük bir bölümünü finans sektöründe kullanmayı düşünüyoruz. Adabank'ı satın aldık. Adabank büyütülecek önümüzdeki günlerde yeni şubeler açarak vatanımıza hizmet verecek bir bankamız olacak.

Enerya'nın halka arzının büyük bir kısmı oraya gidecek. Kalan kısmı için büyüme ve yeni yatırımlar konusunda değerlendireceğiz. Son dönemde halka açılan enerji şirketlerinin özellikle piyasa defter değerlerini karşılaştırdığımızda Enerya Enerji AŞ en düşük piyasa defter değerinden çıkacak. Yatırımcılarımızın bu halka arza çok yoğun ilgisi ile 14 Ağustos Pazartesi başlayan talep toplamamızın 16 Ağustos Çarşamba günü son günü olacak. İlk gün yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Hem rasyolar açısından hem de genel talep açısından tahtada işlem görmeye başladığı zaman çok iyi bir halka arz olduğunu düşünüyoruz."

Ahlatcı Holding'in yaklaşık 40 yıl önce Çorum'da temelleri kuyumculukla atılan bir holding olduğunu ifade eden Karahan, doğalgaz dağıtımı dışında savunma sanayi, banka, aracı kurum ve ödeme sistemlerini bünyesinde barındıran, özellikle Avrupa'nın ve Türkiye'nin sayılı altın rafinerisine sahip nano teknolojiden gayrimenkul yatırım ortaklığına varan 44 şirket, 5 bin 100 çalışanı ile birlikte faaliyet gösteren bir holding olduğunu belirtti.

Karahan, "44 şirket, 2022 yılı içerisinde 15 milyar TL gibi bir öz sermayeye ulaşmıştır, 2022 yılını yaklaşık 625 milyar TL'lik bir iş hacmi ile tamamlamıştır. Fortune 500 sıralamasında özellikle Ahlatcı Kuyumculuk 9. sıradadır. Ahlatcı Metal Rafinerisi de 12. büyük şirket olarak sıralamaya girmiştir." şeklinde konuştu.