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Enerya, Antalya'da 115 mahalleye doğal gaz ulaştırıyor

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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Enerya, Antalya'da 115 mahalleye doğal gaz ulaştırıyor

Antalya'da 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Enerya Enerji, bölgede 115 mahalleye doğal gaz ulaştırıyor.

Antalya'da 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Enerya Enerji, bölgede 115 mahalleye doğal gaz ulaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ılıman iklimin hakim olduğu şehirde kullanıcılar doğal gaz konforunu yaşadıkça doğal gaza geçiş oranları da yükselmeye devam ediyor.

Doğal gaz, Antalya'da klima kullanımı yerine kış aylarında ısınma yöntemi olarak tercih edilirken, bölgede 115 mahallede 191 binin üzerinde kullanıcı klima yerine doğal gazı ısınma yöntemi olarak tercih ediyor.

Çalışmaların hızla devam ettiği kentte yeni mahalleler de yıl sonuna kadar doğal gaz kullanmaya başlayabilecek.

Doğal gaz kullanımı ile alternatif ısınma yöntemlerine kıyasla ev ekonomisine yılda ortalama 3 bin 500 lira katkı sağlamanın mümkün olabileceği belirtiliyor.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

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