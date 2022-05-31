Enerjisini güneşten alan okul: Yüzde 100'e yakınını karşılıyor - Haberler

Kırıkkale'deki bir lisenin elektrik ihtiyacının yüzde 100'e yakını, çatıya kurulan güneş panellerinden karşılanıyor.

Kırıkkale'de, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen uygulama, "yenilenebilir enerji" konusunda örnek. Okul binasının çatısına 146 adet adet güneş paneli yerleştirildi. Paneller sayesinde 23 derslik, konferans salonu, spor salonu, kütüphane ve laboratuvarın elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Güneş enerjisi santrali kış mevsiminde yüzde 90, yaz mevsiminde ise yüzde 100 elektrik üretimi yapıyor. Bu sistem, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Alman Uluslararası İş Birliği Kurumunca yürütülen proje çerçevesinde 2019'da yılında kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük ortalama 360 kilovat enerji elde edildiğini söyledi.

Telefoncu, "146 adet panel okulun çatısına yerleştirildi. Günlük ortalama 360 kilovat enerji elde ediyoruz. Yazın okulumuzun ihtiyacı olan elektriğin yüzde 100'ünü kışın ise yüzde 90'ınını elde ediyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanımıza okulumuza bu konudaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi