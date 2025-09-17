Enerjisa Üretim ve Güler Legacy, Basketbol Kamplarıyla 2 Bin 200 Çocuğa Ulaştı

Enerjisa Üretim, Güler Legacy iş birliğiyle Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği basketbol kamplarıyla bugüne kadar 2 bin 200'den fazla çocuk ve gence ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Enerjisa Üretim, bu vizyonla, her yıl daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflerken sporun birleştirici gücünü genç nesillere aktararak geleceğe değer katıyor.

Enerjisa Üretim'in Güler Legacy iş birliğiyle gerçekleştirdiği çocuk basketbol kampları ve 3x3 basketbol turnuvaları sayesinde 2019'dan bugüne kadar 2 bin 200'den fazla çocuk ve gence ulaşıldı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu kamplar, çocukların gelişim yolculuğuna katkı sağlıyor ve sporun erişilebilirliğini artırarak genç nesillere ilham veriyor.

Bu yıl 9-11 Eylül tarihlerinde Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çocuklara ve gençlere yönelik bir basketbol kampı gerçekleştirildi. Söz konusu program, çocukları ve gençleri basketbolun temel dinamikleriyle tanıştırırken, güvenli ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı sunmayı hedefliyor. Alanında uzman antrenörlerin yönettiği kampta katılımcılar, oyun içi iletişim, takım halinde hareket etme, sorumluluk alma ve karar verme gibi becerileri sahada deneyimledi.

Programlar fiziksel gelişimi desteklerken, özgüven, disiplin ve birlikte başarma kültürü gibi sosyal ve duygusal kazanımları da besleyecek şekilde kurgulandı. Kamp, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasını sağlayarak, geleceğe değer katan kalıcı bir kazanım sundu.

Bu yılki kampta 50 çocuk, alanında uzman antrenörler eşliğinde üç günlük yoğun bir programla pas, şut, top sürme ve savunma gibi temel basketbol becerilerini öğrendi. Kamp boyunca sporun yanında takım olma bilinci, iş birliği, disiplin ve özgüven gibi değerler de geliştirildi. Kampın sonunda çocuklar ve gençler sertifikalarını ve ödüllerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim Kurumsal İletişim Yöneticisi Yunus Erdal, çocuklar ve gençler için "Enerjimiz Basketbol" sloganıyla düzenlenen basketbol kamplarının, çocukların sportif becerilerini geliştirmekle beraber özgüven, takım bilinci ve paylaşma kültürü gibi yaşam boyu değerli kazanımlarla da onları güçlendirdiğini ifade etti.

Bu değerlerin erken yaşta edinilmesinin bireysel gelişim ve toplumsal yaşam için son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Erdal, "Enerjisa Üretim olarak hedefimiz, her yıl daha fazla çocuğa ulaşarak sporun birleştirici gücünü deneyimlemelerine katkı sunmak. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz kamp, geleceğe yatırım vizyonumuzun somut bir göstergesi oldu. Çocuklarımızın parkede sergiledikleri heyecan, öğrenme isteği ve takım ruhu bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Biz de bu bağı sürdürülebilir kılmak için sahada olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski milli basketbolcu ve Güler Legacy'nin kurucularından Muratcan Güler, Enerjisa Üretim iş birliği ile çocuklar ve gençler için düzenlediğimiz basketbol kamplarının sadece sporla sınırlı kalmayan, onlara hayata daha sağlam adımlarla ilerleme fırsatı sunan bir deneyim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar binlerce çocuğa ve gence ulaştık, onların sahadaki enerjisi ve öğrenme isteği bize her seferinde ilham veriyor. Bu yıl da düzenlediğimiz basketbol kampı, etkinliğe ayrı bir boyut kattı. Çocuklar, temel basketbol becerilerinin yanında takım olmayı, paylaşmayı, sorumluluk üstlenmeyi ve birlikte hareket etmenin güvenini de deneyimledi. Güler Legacy olarak çocukların gelişim yolculuğuna katkı sağlamak, onlara ilham vermek ve bu kültürel mirasın bir parçası olmalarını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Önümüzdeki dönemde de Enerjisa Üretim'in desteği ile daha fazla çocuğa ulaşarak bu etkiyi büyütmeyi hedefliyoruz."