Enerjisa Üretim, Great Place to Work Sertifikasını Kazandı

Enerjisa Üretim, çalışanlarına sunduğu ilham veren iş yeri kültürüyle Great Place to Work (GPTW) sertifikasını bu yıl da almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim, yeteneklerin keşfedildiği, potansiyelin güce dönüştüğü bir çalışma ortamı sunarak bireysel gelişimi kurumsal başarıya taşıyor. Sadece enerji üretmiyor, aynı zamanda çalışanlarının gelişimini destekleyerek geleceğe yatırım yapıyor.

Şirket, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen sertifikayı alarak bir kez daha Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'ne girdi.

İş yeri mutluluğu ve ekip bağlılığını kalıcı kılmak için yalnızca bir kurum kültürü değil, güven, şeffaf iletişim ve kapsayıcık temelleri üzerine inşa edilmiş bütünsel bir yaşam alanı oluşturan Enerjisa Üretim, çalışanlarının sesinin duyulduğu, gelişimin desteklendiği bu ortamda aidiyet duygusunu güçlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, söz konusu sertifikayı üst üste alıyor olmanın, şirket için sadece gurur verici bir sonuç değil, aynı zamanda insan odağı ve kurum kültürleriyle yaptıkları sürekli yatırımın uluslararası ölçekte onaylanması anlamına geldiğini belirterek, "Enerjisa Üretim olarak, insanı tüm süreçlerimizin merkezine koyan bir anlayışla hareket ediyor, her bir ekip arkadaşımızın kendini değerli, güvende ve gelişime açık hissettiği bir iş ortamı yaratmayı önceliğimiz olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürkale, bu sertifikasyonun, sadece bugünün iş yeri ihtiyaçlarına değil, geleceğin çalışma modellerine de hazırlıklı olduklarının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Kurum kültürümüze duyduğumuz güvenle, çalışan deneyimini sürekli iyileştirmeye ve ilham veren bir iş yeri olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.