Enerjisa Üretim, Agrivoltaik Tarım Projeleriyle 5 Ton Hasat Etti

Enerjisa Üretim, agrivoltaik sistemleriyle güneş panellerinin gölgesinde yetişen tarım ürünleriyle iki sahada toplam 5 tonluk hasat yaptı.

Şirketten 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim, yenilikçi üretim modeliyle sürdürülebilir bir gelecek için enerjinin ve tarımın gücünü birleştiriyor.

Beykoz Komşuköy'de 2022'de başlattığı ilk uygulamayla yeni bir modelin kapısını aralayan şirket, Bandırma Enerji Üssü'nde 2023'te devreye aldığı ikinci agrivoltaik sahasıyla bu yaklaşımı ölçeklendirerek enerji ve gıda güvenliğine katkı sunan bir dönüşüm hareketine imza attı.

Bu kapsamda, yaban mersininden naneye, brokoliden kavuna kadar birçok ürün aynı arazide enerjiyle birlikte yetişiyor. Geçen yıl, bu iki sahadan toplam 5 tona yakın ürün hasadı yapıldı.

Hasatlardan elde edilen ürünler, çalışanlara ve İstanbul'dan Çanakkale'ye, Balıkesir'den İzmir'e birçok Enerjisa Üretim santraline ulaştırıldı.

Enerjisa Üretim, agrivoltaik tarım uygulamalarını bir üretim modeli ve bilimsel araştırma alanı olarak değerlendiriyor.

Verimlilik çalışmalarında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yürütülen ortak proje kapsamında, su ihtiyacı ve gölge toleransı farklı iki nane türü ekilerek büyüme, yayılma, yağ oranı ve kalite performansları detaylı biçimde analiz edildi. Bu çalışmalar sonucunda, 800 kilogram nane hasadı yapılırken, nane yağından üretilen doğal ortam spreyi çalışanlar ve paydaşlarla paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Lideri Murat Eröz, "Enerjinin geleceği üretim kapasitesi kadar doğayla kurulan dengeyle de şekilleniyor. Enerjisa Üretim olarak yenilenebilir enerjiyle toprağı ve toplumu güçlendiren yeni bir üretim modeli geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Agrivoltaik tarım projeleriyle güneş panellerinin altını üretken bir ekosisteme dönüştürdüklerini kaydeden Eröz, "Toprağı, suyu ve enerjiyi aynı yaşam döngüsünde buluşturuyoruz. Bu çalışmalar, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunarken yerel ekonomiyi, tarımı ve istihdamı da destekliyor. 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde, temiz enerjiyle beslenen bu üretim modelinin iklim dostu ve gıda güvenliği açısından taşıdığı potansiyeli vurgulamak istiyoruz. Güneşten enerji üretirken, geleceğin yaşam kaynaklarını da büyütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.