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Enerjisa'nın Mobil Eğitim Merkezi Projesi, Deprem Bölgesindeki Öğrencilerle Buluşuyor

Enerjisa'nın Mobil Eğitim Merkezi Projesi, Deprem Bölgesindeki Öğrencilerle Buluşuyor
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin 2018 yılında başlattığı Mobil Eğitim Merkezi Projesi, 2025 yılında depremlerden etkilenen illerdeki öğrencilere eğitim vermek için yola çıkıyor. Proje, şimdiye kadar 10 bin öğrenciye ulaştı ve 2025'te Hatay dahil 5 ilde gerçekleştirilecek.

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından 2018 yılında başlatılan ve bugüne dek 10 bin öğrenciye ulaşılan Mobil Eğitim Merkezi Projesi 2025'te deprem bölgesindeki öğrencilerle buluşacak.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyan, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreterek Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, Mobil Eğitim Merkezi Projesi ile elektrik dağıtım hizmeti sunduğu illerde lise ve üniversite öğrencilerine eğitim vermeye devam ediyor.

Projenin 2025 rotasının önemli parçası 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden 5'inin elektrik dağıtımından sorumlu Toroslar EDAŞ'ın çalışma sahası olurken, Mobil Eğitim Tırı bu yıl Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te lise ve üniversite öğrencileriyle buluşacak.

Mobil Eğitim Tırı 10 bin öğrenciye ulaştı

Gençlerin kariyer gelişimlerine destek olma amacıyla geliştirilen proje ile 2024 yılında Ankara, İstanbul, Adana ve Hatay başta olmak üzere 12 şehirde 10 meslek lisesi ve 16 üniversitede toplam 2 bin 600 öğrenciye, Mobil Eğitim Merkezi Projesinin başlangıcı olan 2018 yılından itibaren ise toplam 10 bin öğrenciye ulaşıldı.

Mobil Eğitim Merkezi ile enerjinin yolculuğu, elektrik dağıtım şirketinin sorumluluğunun başladığı noktadan, tüketicilerin evlerine varana kadar olan tüm detayları kapsayacak şekilde baştan sona aktarılıyor. Teknik Gelişim ekipleri tarafından öğrencilere elektrik dağıtım sektörüne dair teknik eğitimler veriliyor, merak edilen sorular cevaplandırılıyor.

Mobil Eğitim Merkezi'nin lise ve üniversitelere yaptığı ziyaretlere eşlik eden insan ve kültür uzmanları ise öğrencilere Enerjisa Dağıtım Şirketleri'ndeki staj programları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verirken, eğitim hayatları ve kariyer yolculukları için önemli bir adım atmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

"Depremin izlerini eğitime verdiğimiz destekle sileceğiz"

Mobil Eğitim Merkezi Projesinin önemine ve başarısına dikkat çeken Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, "Mobil Eğitim Tırımız 2025'te Hatay başta olmak üzere Toroslar EDAŞ sorumluluk sahasındaki depremden en çok etkilenen illerimizi ziyaret edip, öğrencilerle buluşacak. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılarken, depremin izlerini de eğitime verdiğimiz desteklerle sileceğiz. Türkiye'de sektörümüzde bir ilk olan Mobil Eğitim Merkezi Projemiz ile bugüne dek 10 bin öğrenciyle buluştuk. Teknik Gelişim ekiplerimizin desteği ile sektörümüzün geleceği olan gençlerimize uygulamalı olarak elektrik dağıtım sektörü hakkında eğitim veriyor, İnsan ve Kültür Uzmanlarımızla kariyer rehberliği hizmeti sunuyoruz. Enerji sektörüne nitelikli iş gücü, ülkemizin verimliliğine ise katkı sağladığımız bu projeyle deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi de büyük bir özveri ile sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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