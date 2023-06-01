Enerjisa Enerji'de Finans Kadrosuna Üst Düzey Atama

Enerjisa Enerji'nin finans kadrosunun başına Dr. Philipp Ulbrich geçti.

Enerjisa Enerji'ye CFO olarak atanan Dr. Philipp Ulbrich, 1 Haziran itibari ile şirketteki yeni görevine başladı.

PHİLİPP ULBRİCH KİMDİR?

Eichstätt-Ingolstadt Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisansını tamamlayan Ulbrich, doktorasını Muhasebe / Finansal Kontrol alanında verdi. Profesyonel kariyer yolculuğuna 2006 yılında E.ON SE'de başlayan Dr. Ulbrich, sırasıyla Fransa operasyonları için Finans Başkanlığı, Küresel Girişim Başkanlığı, E.ON SE Grubu bünyesinde Çalışma Sermaye Optimizasyonu Programı Liderliği, ERP-S/4HANA Dönüşüm Liderliği görevlerini yürüttü. Son iki yılda E.ON SE'nin finansal dijital faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlendi. Uluslararası şirketlerdeki uzun süreli kariyeri boyunca birçok üst düzey yöneticilik görevini başarı ile yürüten Dr. Philipp Ulbrich, 1 Haziran'da yeni görevine başladı.