Enerjisa'dan Geleceğe Işık Tutan Eğitim Projesi

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, ülkenin verimliliğine ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mobil Eğitim Merkezi Projesi ile 2018'den bu yana 14 bine yakın öğrenci ve alan öğretmenine eğitim verilmesine katkı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji'nin dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ dağıtım hizmeti verdiği 14 ilde daha iyi bir gelecek için mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında elektrik-elektronik alanında öğrenim gören öğrencilere ve alan öğretmenlerine yönelik eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Enerjisa dağıtım şirketlerinin desteği ile 2018'den beri İstanbul, Hatay, Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Zonguldak, Ankara, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Kırıkkale'de devam eden projeyle katılımcılara, enerjinin yolculuğu, elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunun başladığı noktadan, tüketicilerin evlerine varana kadar tüm detayları kapsayacak şekilde baştan sona aktarılıyor.

Eğitim ayrıca, elektrik dağıtım sektörünün en önemli konularından olan iş sağlığı güvenliği eğitimlerini de kapsıyor.

Sektörde bir ilk olan ve gençlerin kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla geliştirilen proje, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 4 bin 300'e yakın öğrenci ve alan öğretmenine eğitim olanağı sağladı. Daha iyi bir gelecek misyonuyla çalışmalarına devam eden şirket, projenin başladığı ilk günden itibaren elektrik dağıtım sektörünü gençlere tanıtmak, istihdamı artırmak ve meslek seçimi yapacak olan gençleri sektöre yönlendirmek için sahada tüm gücüyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız olması için yetişmiş insan gücünün önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilk olan Mobil Eğitim Merkezimiz, sahada tüm donanımlarıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Teknik Gelişim ekiplerimizin katkılarıyla, sektörümüzün geleceğini şekillendirecek gençlere dağıtım sektörünün çalışma prensiplerini uygulamalı olarak aktarıyoruz. Böylelikle gençleri sektörümüzle tanıştırıyor, ülkemizin verimliliğine ve istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, 2018'de Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol, nitelikli iş gücü oluşturma yolunda atılmış önemli bir adım oldu. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje sayesinde bugüne kadar 14 bine yakın öğrenci ve alan öğretmenine kapsamlı eğitimler verdik. Bağımsız enerji yolculuğunda yeni nesillerin rolünün öneminin farkındayız. Bu amaçla onların gelişimlerine katkı sağlayan ve geleceğe ışık tutan bu eğitimlerin parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de sahada olmaya ve gençleri eğitmeye devam edeceğiz."