Enerjisa'dan, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine staj imkanı - Haberler

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Enerjisa'dan, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine staj imkanı

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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Enerjisa'dan, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine staj imkanı

Enerjisa Üretim, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11. sınıf kız öğrencilerine staj imkanı sunacak.

Enerjisa Üretim, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11. sınıf kız öğrencilerine staj imkanı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerjisa'nın, kadın istihdamının artırılmasını amaçlayan staj programının yanı sıra okulun basketbol sahasını yenilediği ve laboratuvar geliştirmelerine destek olduğu kaydedildi.

Okulun bahçe duvarlarının da grafiti sanatçısı tarafından boyanarak yenilenebilir enerji temalı çizimler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Enerjisa Üretim, kadınların iş hayatının bir parçası olması ve gençlerin daha kaliteli bir ortamda spor yapmaları için projeler geliştirmeye devam ediyor. Basketbol sahası yenilenen lisede, aynı zamanda Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Program kapsamında, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanlarında okuyan ve zorunlu stajı olan 11. sınıf kız öğrencilerine 2022-2024 yıllarında rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinde staj imkanı sunulacak.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aydın Ekonomi Haberler

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