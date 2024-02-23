Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, Müşteri Odaklı Çalışmalarını Sürdürdü

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştirerek geçen yıl Kırıkkale, Bartın ve Kilis'te müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre, sektörde öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden söz konusu dağıtım şirketleri sorumlu oldukları illerde bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de hizmet verdiği 1767 trafo ve 8 bin 374 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Kırıkkale için Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt'ta 1274 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 22 pano ile 16 trafo ve 32 adet dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kırıkkale'de hizmet verdiği 182 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 102 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 3 bin 155 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 85 adet pano ile 31 trafo ve 3 dağıtım merkezi montajını da tamamladı.

Ayrıca şirket, Bartın'da hizmet verdiği 1506 trafo ve 7 bin 396 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Bartın için Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus'ta 2 bin 257 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 77 trafo ve 27 dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Bartın'da hizmet verdiği 149 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 128 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 2 bin 125 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 247 elektrik panosu ile 46 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Toroslar EDAŞ da, Kilis'te hizmet verdiği 1287 trafo ve 3 bin 756 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Kilis için Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 1154 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 34 trafo ve 10 dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kilis'te hizmet verdiği 82 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 585 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 1185 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 51 elektrik panosu ve 23 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Ayrıca Toroslar EDAŞ, 2016-2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırım yapan şirket oldu.

Açıklamada, şirketlerin hizmet verdiği bölgelerde bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği kaydedildi.