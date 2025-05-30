Enerjisa Dağıtım, Müşteri İletişiminde Yüzde 100 Erişilebilirlik Sağladı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, yılın ilk dört ayında 6,2 milyon çağrıya saniyeler içinde yanıt vererek müşteri iletişiminde erişilebilirlik çıtasını yüzde 100'e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik artış gösteren çağrı sayısı, dijitalleşmeye yapılan yatırımlar sayesinde yüzde 100 ulaşılabilirlik oranı ile karşılandı.

Üç büyük dağıtım bölgesindeki faaliyet alanında kesintisiz müşteri iletişimi sağlayan şirket, özellikle Toroslar bölgesinde artan çağrı hacmine etkin şekilde cevap verirken, Ayedaş ve Başkent EDAŞ bölgelerinde de yüksek cevaplama oranlarına ulaştı.

Müşteri odaklı yaklaşımı ile kesintisiz ve kaliteli enerji için çalışmalarını yürüten şirket 6 Mart'ta sesli yanıt sistemi (IVR) teknolojisinde yaptığımız geliştirmelerle müşterilerine önemli kolaylık sağladı. Bu geliştirmeler sonucu müşteriler çağrı merkezi temsilcisine ulaşmayı beklemeden işlemlerini başlatabiliyor. Yeni uygulamanın yaygınlaşmasıyla yalnızca iki ayda tüm başvuruların yüzde 3'ü IVR üzerinden alınmaya başlandı.

Müşteriler bir tuş ve bir sesli komutla hizmete ulaşabilirken, IVR kanalı kısa sürede telefon ve dağıtım internet sitelerinin ardından en çok tercih edilen üçüncü iletişim kanalı oldu. Çağrı merkezlerinin yükünü azaltan yeni uygulama acil veya rutin taleplerde müşterilere daha hızlı bir deneyim hizmeti sağlamayı da başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, insan odaklı dönüşüm için dijitalleşmenin şart olduğunu belirterek, Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak 14 ilde 22 milyonu aşkın kişiye hizmet sunduklarını kaydetti.

Özsürekci, bu büyük sorumluluğu yerine getirirken temel önceliklerinin, her temas noktasında güvenilir, hızlı ve erişilebilir çözümler sunmak olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"2025'te yeni geliştirmelerini devreye aldığımız IVR sistemi ve ChatVolt gibi akıllı uygulamalar, müşterilerimize sadece bir tuş ya da sesli komutla işlem yapma imkanı tanıdı. Temas süresini dakikalardan saniyelere indirerek hizmet kalitemizi yeni bir seviyeye taşıdık. Dijital dönüşüm yatırımlarımızı sadece teknolojiyle değil, insan odaklı dönüşümle birlikte yürütüyoruz. Enerjinin sadece bir kaynak değil, yaşamın sürekliliği için güvenilir bir hizmet olduğunun bilinciyle ilerliyoruz."