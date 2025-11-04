Enerjinin Yıldızları Projesiyle Gençler Enerji Sektörüne Hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) arasındaki yeni protokol ile eğitim ve istihdam arasında güçlü bir köprü kuran "Enerjinin Yıldızları" projesi, gençlerin enerjisine güç katmaya devam ediyor.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yeni protokolle Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, "Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalını" tercih eden Enerjinin Yıldızları hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak enerji sektöründe geleceğin profesyonelleri arasına katılma fırsatına sahip olacak.

Türkiye'nin enerji sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve gençlere sektörde istihdam fırsatı sunmayı hedefleyen "Enerjinin Yıldızları" projesi, yeni eğitim-öğretim yılına güçlü bir adım attı. 2018'den bu yana 3. kez yenilenen protokol gelecek 3 yıl boyunca devam edecek.

Proje kapsamında Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Yüksek Gerilim Laboratuvarı" kuran BEDAŞ, "Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalını" tercih eden öğrencilere staj ve burs imkanı sunarken, bu bölümden mezun olanlara iş fırsatı da sağlıyor.

Bugüne kadar 181'i İstanbul'da olmak üzere üç bölgede Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı'ndan mezun olan öğrenci sayısı 505'i buldu. İstanbul'da mezun olan gençlerin 65'i BEDAŞ'ta işe başlarken 3 bölgede istihdam edilen mezunların sayısı 119'a ulaştı.

"Sektörel işbirlikleriyle yarınlara öğrenci hazırlamakta"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, çocukların enerji üretimi, tüketimi, üretim süreçleriyle ilgili bilgi, fikir ve farkındalık sahibi olmasında, BEDAŞ'ın bu çalışmalarının son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Hem yüksek gerilim atölyeleri hem bunun eğitiminin verilmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Çünkü okullar, hayatın içinde sektörel işbirlikleriyle yarınlara öğrenci hazırlamakta. Bu sebeple sektörle işbirliğimiz ve sektörün ve piyasa şartlarının ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim vermemiz, çocuklarımızın başarı düzeyleri ve meslek edinmeleri için son derece anlamlı. BEDAŞ'ın katkısı için teşekkür ediyor ve yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projenin geleceğin enerji profesyonellerini yetiştirmede çok önemli bir rol üstlendiğini belirten BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit de projeye başlarken hedeflerinin ülkenin en büyük dağıtım şirketi olarak eğitim tarafında da öncü olmak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Meslek liselerinde başlattığımız bu projeyle sektörümüzün hem ara eleman ihtiyacına yanıt üretmeyi hem de okullarımızın, öğrencilerimizin geleceğine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kurduğumuz Yüksek Gerilim Laboratuvarı, sahadaki eğitimlerimiz, teknik geziler ve mentorluk programları sayesinde gençler sektöre oldukça donanımlı bir şekilde adım atıyor. 2018'den bu yana yeniden oluşturulmasına destek verdiğimiz Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı'ndan mezun olan yüzlerce 'yıldızımız' bizim için büyük bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde de Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliğimizi daha da güçlendirerek, bu modeli yeni okullara taşıyarak daha fazla gencin enerjinin geleceğinde yer almasını sağlamayı hedefliyoruz."