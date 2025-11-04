Haberler

Enerjinin Yıldızları Projesiyle Gençler Enerji Sektörüne Hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı ve BEDAŞ işbirliğiyle hayata geçirilen 'Enerjinin Yıldızları' projesi, mesleki eğitim fırsatları sağlayarak gençleri enerji sektöründe istihdam etmeyi hedefliyor. Bayrampaşa'daki meslek lisesinde kurulan yüksek gerilim laboratuvarıyla, öğrenciler teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) arasındaki yeni protokol ile eğitim ve istihdam arasında güçlü bir köprü kuran "Enerjinin Yıldızları" projesi, gençlerin enerjisine güç katmaya devam ediyor.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yeni protokolle Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, "Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalını" tercih eden Enerjinin Yıldızları hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak enerji sektöründe geleceğin profesyonelleri arasına katılma fırsatına sahip olacak.

Türkiye'nin enerji sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve gençlere sektörde istihdam fırsatı sunmayı hedefleyen "Enerjinin Yıldızları" projesi, yeni eğitim-öğretim yılına güçlü bir adım attı. 2018'den bu yana 3. kez yenilenen protokol gelecek 3 yıl boyunca devam edecek.

Proje kapsamında Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Yüksek Gerilim Laboratuvarı" kuran BEDAŞ, "Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalını" tercih eden öğrencilere staj ve burs imkanı sunarken, bu bölümden mezun olanlara iş fırsatı da sağlıyor.

Bugüne kadar 181'i İstanbul'da olmak üzere üç bölgede Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı'ndan mezun olan öğrenci sayısı 505'i buldu. İstanbul'da mezun olan gençlerin 65'i BEDAŞ'ta işe başlarken 3 bölgede istihdam edilen mezunların sayısı 119'a ulaştı.

"Sektörel işbirlikleriyle yarınlara öğrenci hazırlamakta"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, çocukların enerji üretimi, tüketimi, üretim süreçleriyle ilgili bilgi, fikir ve farkındalık sahibi olmasında, BEDAŞ'ın bu çalışmalarının son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Hem yüksek gerilim atölyeleri hem bunun eğitiminin verilmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Çünkü okullar, hayatın içinde sektörel işbirlikleriyle yarınlara öğrenci hazırlamakta. Bu sebeple sektörle işbirliğimiz ve sektörün ve piyasa şartlarının ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim vermemiz, çocuklarımızın başarı düzeyleri ve meslek edinmeleri için son derece anlamlı. BEDAŞ'ın katkısı için teşekkür ediyor ve yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projenin geleceğin enerji profesyonellerini yetiştirmede çok önemli bir rol üstlendiğini belirten BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit de projeye başlarken hedeflerinin ülkenin en büyük dağıtım şirketi olarak eğitim tarafında da öncü olmak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Meslek liselerinde başlattığımız bu projeyle sektörümüzün hem ara eleman ihtiyacına yanıt üretmeyi hem de okullarımızın, öğrencilerimizin geleceğine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kurduğumuz Yüksek Gerilim Laboratuvarı, sahadaki eğitimlerimiz, teknik geziler ve mentorluk programları sayesinde gençler sektöre oldukça donanımlı bir şekilde adım atıyor. 2018'den bu yana yeniden oluşturulmasına destek verdiğimiz Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı'ndan mezun olan yüzlerce 'yıldızımız' bizim için büyük bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde de Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliğimizi daha da güçlendirerek, bu modeli yeni okullara taşıyarak daha fazla gencin enerjinin geleceğinde yer almasını sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.