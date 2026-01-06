Enerjinin Yıldızları Projesi, sektöre yeni yıldızlar kazandırmaya devam edecek

Enerji sektörünün nitelikli insan kaynağına ve genç istihdamına katkı sunmak hedefi ile 2018 yılında hayata geçirilen "Enerjinin Yıldızları" Projesi'nde yeni dönem başladı. AEDAŞ ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü projeyi uzatarak 3 yıl daha devam edecek yeni protokolü imzaladı.

"Enerjinin Yıldızları" Projesi her geçen gün daha da güçlenerek sektöre yeni yıldızlar kazandırmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında imzalanan "Mesleki Eğitim Protokolü" kapsamında hayata geçirilen "Enerjinin Yıldızları Projesi" ile mesleki eğitimin güçlenmesine katkı sunan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.(AEDAŞ) teorik eğitimin saha ile buluşmasına katkı sağlıyor. Bugüne kadar 281 genci sektöre kazandıran Enerjinin Yıldızları Projesi'nin Antalya'da devamı için Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AEDAŞ arasında 3 yıl devam edecek yeni protokole imza atıldı.

2018 yılında başlayan ve Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (ÇEDAŞ) hizmet bölgelerinde yürüttüğü Enerjinin Yıldızları Projesi ile, Antalya, İstanbul Avrupa Yakası ve Sivas'ta belirlenen meslek liselerinde eğitim ile istihdam arasında güçlü bir bağ kuruluyor. Bu kapsamda Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Yüksek Gerilim Laboratuvarı" kuran AEDAŞ, Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı bölümünü tercih eden öğrencilerin hem akademik hem de mesleki gelişimlerini destekliyor.

"Mezuniyet sonrasında da istihdamla destekliyoruz"

Akdeniz bölgesinde yeni dönem ile birlikte daha fazla gence ulaşma fırsatına sahip olacaklarını ifade eden AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, "Enerjinin Yıldızları Projesi ile yalnızca teknik bilgi kazandırmayı değil, gençlerin mesleklerine güvenle adım atabilecekleri sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Eğitim kurumlarımızla kurduğumuz bu güçlü iş birliği sayesinde öğrencilerimizi daha eğitim hayatları devam ederken sektörle buluşturuyor, mezuniyet sonrasında da istihdamla destekliyoruz. Mesleki eğitimin güçlenmesi, hem sektörümüz hem de ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. AEDAŞ olarak bu sorumluluğu kararlılıkla üstlenmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), çalışma hayatında fark oluşturan projeleri görünür kılmak ve iyi örnekleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Ortak Yarınlar" Programı'nda "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" kategorisinde verilen "Gençlerin Yolunu Açanlar Ödülü"nü Enerjinin Yıldızları Projemizin layık görülmesi bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Ekipman desteği de yapılıyor"

Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında AEDAŞ, öğrencilere uygulayarak öğrenme fırsatı sunarken, okula malzeme ve ekipman desteği sağlıyor, laboratuvar altyapısını güçlendiriyor. Öğrencilere takım çantası, laboratuvar uygulamalarında kullanılacak aletler, ekipmanlar ve önlükler temin edilirken; başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sunuluyor. Ayrıca öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla staj imkanları, teknik eğitimler ve sektörel geziler düzenleniyor. AEDAŞ bünyesinde görev yapan uzman çalışanlar da yıl boyunca öğrencilere mentörlük desteği veriyor.

42 öğrenci AEDAŞ'ta işe başladı

Mezuniyet sonrasında da gençlerin yanında yer alan AEDAŞ, elektrik dağıtım sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere istihdam desteği sağlıyor. Proje kapsamında Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dalı'ndan mezun olan ve sektörde çalışma hayatına atılan 14 öğrencinin 2025 yılında iş başı yapmasıyla, bugüne kadar projeden mezun olan 281 öğrenci arasından AEDAŞ'ta istihdam edilen öğrenci sayısı 42'ye ulaştı. Güncel durumda 2025-2026 eğitim öğretim yılında, 12. sınıfta öğrenim gören öğrenciler haftada 3 gün AEDAŞ'ta staj yaparak iş hayatını yerinde deneyimlerken 11. sınıftaki 62 öğrenci ise Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dalı'nda eğitim-öğretim hayatına devam ediyor. - ANTALYA