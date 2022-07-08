Enerjide acele kamulaştırma kararları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enerjide acele kamulaştırma kararları

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
 - Güncelleme:
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Ankara'nın bazı ilçelerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara'nın bazı ilçelerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Kızılcahamam-Kazan Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, yine TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Nallıhan Trafo Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazların da söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Kızılcahamam Ankara Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title