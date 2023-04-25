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Enerjide acele kamulaştırma kararı

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Ekonomi Haberleri

Batman ve Diyarbakır'da yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Batman ve Diyarbakır'da yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "400 kV (Batman 2-Diyarbakır 3) Brş.N-Çınar Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında söz konusu projelerin güzergahlarına isabet eden bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına kararı verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Diyarbakır Batman Ekonomi Haberler

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