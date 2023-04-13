Enerjide acele kamulaştırma kararı

İzmir'de tesis edilecek Örlemiş rüzgar enerjisi santrali (RES) için gerekli olan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

İzmir'de tesis edilecek Örlemiş rüzgar enerjisi santrali (RES) için gerekli olan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Bergama ilçesi Örlemiş Mahallesi'nde yapılacak yardımcı kaynağı güneş enerjisi santrali olan Örlemiş rüzgar enerjisi santrali (RES) Elektrik Üretim Tesisi için gerekli alanlarda belirtilen taşınmazların, hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.