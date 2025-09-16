Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Türkiye'de enerji verimliliği farkındalığının artırılması amacıyla bu yıl 2.'sini düzenlediği Binalarda Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nın (BENVER-2) kazananları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üç ayrı kategoride düzenlenen BENVER-2 kazananları 125 kamu, hizmet ve ticari bina arasından seçildi.

Jüri, yarışmada yer alan binalarda hangi enerji verimliliği adımlarının atıldığını inceledi. Binaların enerji verimliliğine katkı sağlayan uygulamaları tek tek tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda üç bina ödüle layık görüldü. "Ticari-Hizmet Binaları" kategorisinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile İstanbul Ticaret Odası ortaklığında faaliyet gösteren Teknopark İstanbul, "En Verimli Ticari-Hizmet Binası" ödülünü kazandı.

"Kamu Binaları" kategorisinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün binası öne çıktı. LED aydınlatma dönüşümü, ısıtma sistemlerinin optimizasyonu ve soğutma için yapılan uygulamalarla dikkati çeken Karayolları Genel Müdürlüğü binası, "En Verimli Kamu Binası" ödülünü almaya hak kazandı.

"Üniversite Binaları" kategorisinde ise aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, ısıtma sisteminin modernizasyonu ve bina otomasyon sisteminin kurulması ile yalıtım gibi konularda enerji verimliliği adımları atan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, "En Verimli Üniversite Binası" ödülüne layık görüldü.