Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirmek için her türlü adımı atacaklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti iktidarının enerji politikaları nedeniyle vatandaşın bu kış mevsimini de soğuk ve karanlıkta geçireceğini ileri sürdü.

Kullanılan doğal gazın yüzde 99'u ve petrolün yüzde 92'sinin ithal edildiğini belirten Şevkin, "İthalata dayalı politika ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince kullanılamamış olması nedeniyle, elektriğe 2022'de yapılan toplam zam yüzde 136'dan yüzde 266'ya varan oranlarda değişkenlik göstermektedir. OECD verilerine göre son bir yılda Türkiye'de enerji fiyatları yüzde 143 oranında artarken dünya ortalaması yüzde 135 olarak görülmektedir. Dolayısıyla aradaki farka baktığımız zaman Avrupa'da elektriğin en pahalı olduğu dördüncü ülke konumundayız." dedi.

Yapılan zamların "artık bir soygun düzenine dönüştüğünü" iddia eden Şevkin, "Enflasyonun yüzde 85 olarak açıklandığı yerde yüzde 266'ya varan zamları nereye sığdırıyorsunuz? Hani pencereleri açacaktık ya; bırakın pencereleri açmayı millet battaniyelerin altında saç kurutma makineleriyle ısınmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Tarihi sorumluluğumuzun farkındayız"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sunumunda Türkiye'nin ikinci 100 yıl vizyonuna uygun bir perspektif çizdiğini söyledi.

Türkiye'nin hemen hemen her alanda devrim niteliğinde projeleri hayata geçirdiğini anlatan Kırkpınar, "Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Kandil'den talimat almakla devlet yönetilmez. 'Ben Başbakan olacağım.' deyip gayriciddi bir duruşla da devlet yönetilmez. İngiltere'ye gömü bulmaya giderek de devlet yönetilmez. ABD'ye hamburger yemeye giderek de devlet yönetilmez." dedi.

Türkiye'nin son dönemde enerjiden savunmaya önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Kırkpınar şöyle konuştu:

"Özellikle denizlerimizde hidrokarbon aramaya başladığımızda ilk önce bizi durdurmak için tehdit etmeye kalkışanlar olmuş, buna muhalefet de şakşakçılık yapmıştı. Ülke içerisindeki ihanet korosuna diyoruz ki 'Arayamazsınız.' dediniz, aradık; 'Bulamazsınız.' dediniz bulduk; şimdi de nasıl bulduysak öyle çıkaracağız. Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirmek için her türlü adımı atacağız. Bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz. Türkiye'nin yarınları için attığımız her adımın, tarihi sorumluluğumuzun farkındayız. Bizi takip etmeye devam edin."

"Merkez olmamız için sadece Rus gazı yeterli değil"

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Rusya'nın enerji tedarikinde pek güvenilir bir ortak olmadığı izleniminin kuvvetlendiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şahsi kader dayanışması içerisinde olduğunu; Türkiye'nin enerji mimarisinin, enerji güvenliğinin bu şahsi dayanışma ile şekillendirilmemesi gerektiğini belirten Sezgin, "Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılması için Türkiye'nin gaz merkezi haline getirilmesi yönünde Putin tarafından bir öneri gündeme getirildi. Putin ve Rus yönetimi için bu tür ilişkiler geçici, enerji bağlantıları kalıcıdır. Türkiye'nin enerji merkezi olmasını elbette isteriz ama Rus teklifi gerçekçi değildir. Merkez olmamız için sadece Rus gazı yeterli değildir. Birçok koşul gerekmektedir. Uzun yıllar sürecek teknik çalışmalar bir yana Rusya'dan gaz almaktan sakınan AB niye Türkiye üzerinden Rus gazı alacak?" değerlendirmelerinde bulundu.

"Doğal gaz arama çalışmaları bütün dünyanın dikkatini çekmektedir"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, devlet bütçelerinde en önemli başlık olarak yerini alan enerjinin, her geçen gün daha da önemli hale geldiğini belirtti. Öztürk şöyle konuştu:

"Türkiye'nin enerji talebi, büyüyen ekonomisine paralel olarak gelişim göstermektedir. 2021 yılında artan petrol, doğal gaz ve elektrik fiyatları ile başlayan küresel enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte baş gösteren doğal gaz tedarik sorunlarıyla birleşerek bugün başta Avrupa olmak üzere tüm ülkelerin enerji kaynaklarında dışa olan bağımlılıklarını gözden geçirmelerine neden olmuştur. Türkiye'nin son yıllarda enerji alanında çok önemli mesafeler kat ettiğine hepimiz şahit olmaktayız. Türkiye'nin son dönemde sahip olduğu gelişmiş sistemler ile gerek Doğu Akdeniz'de gerekse Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları ve başarılı sonuçlar elde edilmesi, özellikle enerji darboğazında olan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın dikkatini çekmektedir. Belki ülkemiz üzerine yapılan saldırıların birçoğunun sebebi de budur."

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, AK Parti milletvekillerinin, yapılan hizmetleri sanki bir lütufmuş gibi yansıttıklarını, yapılanların lütuf olmadığını söyledi. Emecan, "Siz iktidar olma görevini yerine getiriyor, biz ise eksiklerinizi, yanlışlarınızı sizlere iletiyoruz." dedi.

Türkiye'nin yıllık ithalatının dörtte birini enerjinin oluşturduğunu dile getiren Emecan, "Enerji enflasyonu en fazla Türkiye'yi vurmuş durumda. Dolardaki ani yükseliş, iktidarın ekonomi politikasındaki yanlış kararları halkımızı, ülkemizi vurmuş vaziyette. Halkın alım gücü düşerken tüm tüketim maddelerinin fiyatları da enerjideki artıştan dolayı yükseliyor." diye konuştu.

"Bir şeyler yapacak mısınız?"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra'daki maden kazası sonrasında başta Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü ve diğer idarecilere yönelik hala bir işlem yapılmadığını belirtti.

Bankoğlu, "Bu faciadan sonra 52 çocuk babasız kaldı. Bakanlığınızın, bağlı kurumların ve o kurumların başındaki insanların zincirleme ihmalleri sonunca o çocuklar babasız kaldı. Bir şeyler yapacak mısınız? Siz bir sorumlu olarak bedel ödeyecek misiniz?" diye sordu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Avrupa ülkeleri arasında vatandaşına en uygun enerjiyi ve akaryakıtı temin eden ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri olan Türkiye'nin artık taşıyıcı değil üretici bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Cora, "Bugün yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da beşinci, dünyada 12'nci sırada yer alarak nereden nerelere geldiğimizi esasında çok daha iyi bir şekilde görmenizi arzu ediyoruz." dedi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, hükümetin sürekli müjdeler verdiğini ancak gerçeklerin ortada olduğunu söyledi.

Doğa tahribatına dönük politikalar uygulandığını öne süren Pekgözegü, "Her bir avuç suya, her bir ovaya termik santral yapıyorsunuz. Doğal gazın, elektrik üretimindeki payı üçte bire düşürüldü ama bu enerjide dışa bağımlılığı azaltmadı." görüşünü savundu.