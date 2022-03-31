Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji verimliliğine ilişkin kamu spotu

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından, enerji verimliliğine vurgu yapan kamu spotu yayımlandı. Görüntülerde en yüksek enerji verimliliğine sahip "A+++" ibaresinin yer aldığı elektronik cihazların kullanılmasına vurgu yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Ritme Katıl" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketlinle sen de bu ritme katıl" ifadelerinin yer aldığı bir kamu spotu yer aldı.

Görüntülerde, kullanılmayan elektronik cihazların prizden çıkarılması, beyaz eşya ve diğer ev aletlerinde ise üzerinde en yüksek enerji verimliliğine sahip "A+++" ibare yer alan eşyaların kullanılmasına vurgu yapıldı.