Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bazı genel müdürlüklere atama yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bazı genel müdürlük görevlerine atamalar gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bazı genel müdürlük görevlerine atamalar gerçekleştirildi.

Bazı kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erdoğan, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman Önel ve Strateji Geliştirme Başkanı Mutlu Koç görevden alındı.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Özkaya, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne Arslan Narin, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne Vedat Yanık, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Muharrem Kiraz atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatına atamalar

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Ebubekir Akbina getirildi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının, 12 tarım ve orman il müdürü görevden alınırken, 45 tarım ve orman il müdürlüğüne ise atama yapıldı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine, Mücahid Taylan getirildi.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Yasin Aydoğan ve Recep Aydın atandı.

Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer de görevden alındı.