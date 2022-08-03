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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "verimlilik" konulu kamu spotu yayımladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'verimlilik' konulu kamu spotu yayımladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğine ilişkin kamu spotu yayımladı.

 - Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğine ilişkin kamu spotu yayımladı.

Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotunda, elektronik aletlerin verimli kullanımına ilişkin bilgilere yer verildi.

Kamu spotunda, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." ifadesine yer verildi.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

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