Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığının kamuoyuna yansıdığı belirtilerek, "Bu süreçte Bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Akkuyu Nükleer Güç Santralinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olduğu, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörün tam kapasite devreye girmesiyle Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacağı bildirildi. 21 Temmuz 2022'de 4'üncü ve son reaktörünün temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün, Cumhuriyetin 100'üncü yılında devreye gireceğine işaret edilerek şöyle denildi:

Öte yandan, Akkuyu NGS ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığının kamuoyuna yansıdığına dikkat çekilerek, "Bu süreçte Bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur. Önceliğimiz, projenin başından bu yana inşaat sahasında hizmet veren bütün yüklenicilerin ve çalışanların aleyhine bir mağduriyet oluşmaması ve projenin zamanında devreye alınmasıdır. Daha önce olduğu gibi, yine bu çerçevede girişimlerimiz sorunların çözümü için devam etmektedir. Taraflara da böyle bir projede daha sağduyulu ve yapıcı bir görev düştüğünü bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.