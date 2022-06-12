Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9 ildeki 12 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9 ildeki 12 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aksaray, Antalya, Burdur, Diyarbakır, Mersin, Muş, Nevşehir, Osmaniye ve Siirt'te güneş enerjisine dayalı 12 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

Siirt Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title