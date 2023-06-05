Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevi Alparslan Bayraktar'a devredildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevi, Fatih Dönmez'den Alparslan Bayraktar'a devredildi. Bayraktar, bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde, enerji ve tabii kaynaklar alanında yapılan reformları ve hedefleri anlattı. Bayraktar, gelecek dönemde enerji ve tabii kaynaklar alanında daha büyük bir dönüşüm için çalışacaklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez'den devraldı.

Bayraktar, bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde, 21 yılda birçok piyasa reformuyla, yapısal anlamda enerji ve tabii kaynaklar alanında çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğini söyledi.

Söz konusu dönemde artan enerji talebinin karşılanması ve dışa bağımlılığın azaltılması için çalışıldığını dile getiren Bayraktar, 2017'de açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası'yla enerjide arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa hedeflerinin ortaya konulduğunu ifade etti.

Bayraktar, iklim krizi, pandemi, dünyada yaşanan tedarik zinciri problemi, artan ham madde ve enerji fiyatları, daralan finansal piyasalar, Rusya Ukrayna Savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Bütün olumsuzluklara rağmen 2017 yılında ortaya konan orta ve uzun vadeli tüm hedeflerin gerçekleştirilmesi için başarıyla çalışmaya devam edildi." diye konuştu.

Gelecek dönemde önemli projeleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji ve tabii kaynaklar alanında daha büyük bir dönüşüm için, yeni bir yatırım ve reform hamlesiyle ülkemizin refahına en yüksek katkıyı sağlamak için var gücümüzle sizlerle beraber çalışacağız. İnanıyorum ki bu sayede bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz. Güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olmadan bu hedefleri gerçekleştirmek asla mümkün değil. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve bize her zaman vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarımı arz ediyorum."

Bayraktar, enerjide Türkiye'nin Yüzyılı altyapısını hazırlamak için bugüne kadar katkı sağlayan önceki dönem enerji bakanlarına teşekkür ederek, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'e yasama çalışmalarında başarılar diledi.

"Bayrağı gönül huzuru içinde devrediyorum"

Dönmez, geçen 5 yılda Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 105 bin megavata çıktığını, doğal gazın 81 ile ulaştırıldığını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güç içindeki payının yüzde 55'e ulaştığını anımsattı.

Nisan ayında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıtın getirildiğini ve santralin nükleer tesis statüsüne kavuştuğunu ifade eden Dönmez, yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma üniteleri, sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinin geliştirilmesi ve günlük gaz giriş kapasitesinin artırılması gibi çalışmalarla doğal gaz altyapısının güçlendirildiğini aktardı.

Dönmez, petrolde yeni keşiflerle üretimin iki katına çıkarıldığını, bor karbür tesisi, nadir elementler ve lityum karbonat pilot üretim tesislerinin de kurulduğunu belirtti.

Görevini uzun yılladır birlikte mesai yaptığı Alparslan Bayraktar'a bırakmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dönmez, "Kendisi, hem EPDK'deki kurum üyeliği hem de benim müsteşarlığım döneminde müsteşar yardımcılığı yapmıştı. Bakan olduğum dönemde bakan yardımcılığımı yaptı. 13 yılı aşkın bir süredir birlikte çalıştığımız bir kardeşimiz. Bu başarılarda hiç şüphesiz kendisinin de çok büyük emeği, katkısı var. Bugün bayrağı gönül huzuru içinde devrediyorum." diye konuştu.