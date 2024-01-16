Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Aksaray'da 2 araziyi YEKA ilan etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aksaray'daki 2 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Aksaray'ın merkez ilçesindeki her biri 198 bin metrekare alana sahip 2 arazi YEKA olarak belirlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aksaray'daki 2 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aksaray'ın merkez ilçesindeki her biri 198 bin metrekare alana sahip 2 arazi güneş enerjisine dayalı YEKA olarak belirlendi.
Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, kroki bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.