Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 adet Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) belirledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5 ilde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 5 ilde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.