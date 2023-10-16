Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde 45 YEKA ilan etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aksaray, Antalya, Muş ve Van illerinde toplam kapasitesi 475 megavat olan 45 yenilenebilir enerji kaynak alanını ilan etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 ilde güneş enerjisine dayalı 45 yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ilan etti.
Konuya ilişkin ilan, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Aksaray, Antalya, Muş ve Van illerinde kapasiteleri 10 ila 20 megavat olan 45 YEKA belirlendi.
İlanda, toplam kapasitesi 475 megavat olan söz konusu alanların büyüklük ve konum bilgilerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ekonomi