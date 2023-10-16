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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde 45 YEKA ilan etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aksaray, Antalya, Muş ve Van illerinde toplam kapasitesi 475 megavat olan 45 yenilenebilir enerji kaynak alanını ilan etti.