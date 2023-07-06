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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 21 Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santrali Başvurusunu Onayladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 21 Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santrali Başvurusunu Onayladı

Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin çeşitli illerinde kurulmak üzere toplam 21 lisanssız rüzgar enerjisi santrali (RES) başvurusunu onayladı. Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ illerinde toplam 99 bin 958 kilovat seviyesinde elektrik kurulu gücü planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin çeşitli illerinde kurulmak üzere toplam 21 lisanssız rüzgar enerjisi santrali (RES) başvurusunu onayladı.

Bakanlık, internet sitesinde lisanssız RES başvurularının teknik değerlendirme sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ için yapılan 21 lisanssız RES başvurusu onaylandı. Söz konusu illerde toplam 99 bin 958 kilovat seviyesinde elektrik kurulu gücü planlanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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