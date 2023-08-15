Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 17 ilde 29 araziyi YEKA ilan etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Adıyaman, Malatya, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Karaman, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Tokat, Samsun, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta rüzgar enerjisine dayalı 29 araziyi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan etti.