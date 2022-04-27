Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin... - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Biz de gerçekleri belgeleriyle yayınladık. Evin elektrikleri borcundan dolayı kesik dediler. Sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesik kaldı. Daha sonra fatura ödemesi yapılmış, elektriği kullanmaya devam etmişler." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ana muhalefet, Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Haberler

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