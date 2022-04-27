Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Biz de gerçekleri belgeleriyle yayınladık. Evin elektrikleri borcundan dolayı kesik dediler. Sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesik kaldı. Daha sonra fatura ödemesi yapılmış, elektriği kullanmaya devam etmişler." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi